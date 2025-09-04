diario as beiras
CoimbraNacional

Acidente/Elevador: PS adia Convenção Autárquica Nacional que se realizava sábado em Coimbra

04 de setembro às 15 h03
0 comentário(s)
DR

A Convenção Autárquica Nacional do PS, a rentrée socialista marcada para sábado, em Coimbra, foi adiada devido à gravidade do acidente com o Elevador da Glória, anunciou hoje à Lusa o líder do partido, insistindo na necessidade de apurar as responsabilidades.

“Em função da gravidade dos acontecimentos, tragicamente ocorridos em Lisboa, decidi adiar a Convenção Autárquica do PS”, disse à Lusa José Luís Carneiro, adiantando que, se as condições logísticas o permitirem, esta convenção deverá realizar-se no dia 13 de setembro.

O secretário-geral socialista disse que tomou esta decisão consciente de que “o luto pesa sobre a comunidade nacional e pesa de forma dramática sobre Lisboa, sobre as famílias enlutadas das vítimas mortais e sobre as famílias do que ficaram feridos”.

“As causas desta tragédia devem merecer um apuramento de responsabilidades na medida em que há informações que apontam para no mínimo atos negligentes do conhecimento dos mais altos responsáveis”, insistiu.

José Luís Carneiro reiterou as condolências às famílias e aos seus amigos das vítimas, e também “às representações diplomáticas acreditadas em Portugal que representam algumas das nacionalidades que perderam a vida neste trágico acidente”.

O primeiro-ministro afirmou hoje que estão confirmados 16 mortos e cinco feridos em estado crítico no acidente de quarta-feira com o elevador da Glória, em Lisboa.

Luís Montenegro fez uma declaração à comunicação social, sem direito a perguntas, no final da reunião do Conselho de Ministros, ao lado do presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, que participou na parte final do encontro, a convite do primeiro-ministro.

O Governo decretou um dia de luto nacional, que se cumpre hoje. Já a Câmara de Lisboa decretou três dias de luto municipal, entre hoje e sábado.

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

04 de setembro

Acidente/Elevador: Identificadas nacionalidades de oito vítimas mortais, cinco são portuguesas
04 de setembro

Faleceu Vicente Gonçalves, jovem atleta de hóquei da Académica
04 de setembro

Acidente/Elevador: PS adia Convenção Autárquica Nacional que se realizava sábado em Coimbra
04 de setembro

Acidente/elevador: Associação Nacional de Freguesias demonstra "profundo pesar"

Coimbra

CoimbraNacional
04 de setembro às 15h03

Acidente/Elevador: PS adia Convenção Autárquica Nacional que se realizava sábado em Coimbra

0 comentário(s)
Coimbra
04 de setembro às 11h36

Cientista da UC conquista bolsa europeia para investigação de mais de dois milhões de euros

0 comentário(s)
Coimbra
04 de setembro às 10h17

Coimbra: Infância vulnerável é um dos temas em debate nas Conversas de Psicologia

0 comentário(s)

Nacional

Nacional
04 de setembro às 17h50

Acidente/Elevador: Identificadas nacionalidades de oito vítimas mortais, cinco são portuguesas

0 comentário(s)
CoimbraNacional
04 de setembro às 15h03

Acidente/Elevador: PS adia Convenção Autárquica Nacional que se realizava sábado em Coimbra

0 comentário(s)
Nacional
04 de setembro às 14h39

Acidente/elevador: Associação Nacional de Freguesias demonstra “profundo pesar”

0 comentário(s)