Acidente/Elevador: Associação de Municípios solidária com vítimas do acidente e suas famílias

A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) manifestou hoje a sua mais profunda consternação pelo trágico acidente no elevador da Glória, em Lisboa, que provocou 17 vítimas mortais e 21 feridos.

“Em nome de todos os municípios portugueses, a ANMP expressa a sua solidariedade às famílias das vítimas, partilhando a dor e a tristeza deste momento difícil. Aos feridos, a associação manifesta os votos de rápida e plena recuperação”.

Numa nota de imprensa enviada à agência Lusa, a ANMP sublinhou que se associa “ao pesar da cidade de Lisboa e de todo o país perante esta tragédia”, reconhecendo também o empenho dos meios de socorro e de emergência que “prontamente responderam à ocorrência”.

“Neste momento de luto nacional, os municípios portugueses estão unidos na dor com o município de Lisboa e na solidariedade com as vítimas e suas famílias”.

O ascensor da Glória, composto por duas cabines elétricas motorizadas sincronizadas por cabo, descarrilou ao final da tarde de quarta-feira, tendo provocado a morte de 17 pessoas e causado ferimentos em outras 21, de várias nacionalidades.