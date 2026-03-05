Figueira da Foz
Acidente de trabalho na conserveira Cofisa faz um morto e um ferido grave (com vídeo)
DR
Um acidente de trabalho na conserveira Cofisa, na Figueira da Foz, provocou hoje um morto e um ferido grave.
Segundo apurou o DIÁRIO AS BEIRAS, ambos eram funcionários de uma empresa que estava a reparar a cobertura da fábrica, que havia sido danificada pela depressão Kristin, no dia 28 de janeiro.
Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (05/03/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS