Coimbra
Acidente com três veículos corta IC2 em Coimbra
DB-Daniel Filipe Pereira
Um acidente, que envolveu três veículos, dois pesados de mercadorias e um ligeiro de mercadorias, no IC2 (Casa do Sal/Ponte do Açude), sentido Coimbra-Norte, forçou ao corte total do trânsito. O acidente aconteceu na zona anterior à saída para a Pedrulha.
Segundo foi possível apurar no local, o sinistro provocou dois feridos graves, os condutores do veículo ligeiro de mercadorias e de um dos camiões envolvidos no acidente. Neste momento, o IC2 ainda se encontra cortado.
O alerta para a ocorrência foi dado às 14H18 e, no local, estão, de acordo com a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), 21 operacionais apoiados por sete meios terrestres.
[notícia atualizada às 15H55]