Achados arqueológicos não vão adiar abertura de canal do metro

Os achados arqueológicos encontrados em Coimbra-B, no âmbito da empreitada da Metro Mondego, não vão adiar a entrada em funcionamento do troço entre estações, garantiu o presidente da câmara municipal.

José Manuel Silva considera que os achados, que representam trabalhos a mais, e um atraso de cerca de dois meses, não vão comprometer a inauguração do troço, uma vez que vão estar a decorrer obras no canal entre as duas estações.

“É um achado que nos permite trabalhar com tranquilidade não causando atrasos na abertura do serviço à população”, adiantou o autarca, que visitou os achados acompanhado de elementos do Gabinete de Arqueologia da autarquia. Mantém-se, assim, a expectativa de que a ligação de metrobus entre a Estação Nova (Coimbra-A) e a Estação Velha (Coimbra-B) possa abrir no final do ano.

