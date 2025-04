Acessos à Torre na Serra da Estrela encerrados devido à queda de neve

A neve voltou a cair no maciço central da Serra da Estrela e levou ao encerramento de vários troços da Estrada Nacional (EN) 339, entre os Piornos (Covilhã) e a Portela do Arão (Seia).

“Os troços 11 (Piornos-Torre), 12 (Torre-Torre) e 13 (Portela do Arão-Torre) estão fechados desde as 19:10 de segunda-feira devido à queda de neve. Ainda não há previsão para a reabertura da estrada”, disse fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela à agência Lusa.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) tinha previsto queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela, descendo a cota para os 1.400/1.600 metros de altitude no final desta segunda-feira, bem como a descida acentuada da temperatura.

Para hoje, o IPMA mantém a previsão de queda de neve nas terras altas do interior norte e centro, acima de 1.000/1.200 metros de altitude, baixando a cota para 800/1000 metros de altitude no extremo norte até ao início da manhã.

Está igualmente prevista uma pequena descida de temperatura e a formação de gelo ou geada nalguns locais do nordeste transmontano e da Beira Alta.