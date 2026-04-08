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Prisão preventiva para reincidente em pornografia de menores

08 de abril de 2026 às 17 h17
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Homem foi detido em flagrante delito, pelos inspetores do Departamento de Investigação Criminal da Guarda | Fotografia: Arquivo

O homem de 64 anos, reincidente no crime de pornografia de menores, detido na terça-feira pela Polícia Judiciária (PJ) da Guarda ficou em prisão preventiva, adiantou esta Polícia.

O suspeito, que, “reiteradamente”, acedia e detinha conteúdos pornográficos com menores de idade em suporte informático, foi hoje presente ao Tribunal da Guarda, para primeiro interrogatório judicial, e viu ser-lhe aplicada “a medida de coação de prisão preventiva”, disse fonte da Judiciária à agência Lusa.

O detido foi encaminhado para o Estabelecimento Prisional daquela cidade.

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O homem tinha sido detido, em flagrante delito, pelos inspetores do Departamento de Investigação Criminal (DIC) da Guarda, que encontraram na sua posse “dois telemóveis com cerca de 36 mil fotografias com pornografia com crianças menores de 14 anos”, adiantou a PJ em comunicado enviado à agência Lusa.

“A investigação teve início com uma comunicação do Nacional Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), que detetou a utilização destes conteúdos por importação através do motor de busca da Google”, revelou a Judiciária.

Segundo as autoridades, o suspeito já tinha sido condenado duas vezes pela prática dos mesmos crimes, tendo sido sentenciado a cinco anos de prisão, pena que se encontrava suspensa.

O inquérito é titulado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) da Guarda.

Texto de:Agência Lusa

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