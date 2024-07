Ação de sensibilização para condutores de Coimbra

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), a GNR e a PSP estão a promover, desde o passado dia 10, a campanha de segurança rodoviária “2 Rodas: Agarre-se à Vida”.

A decorrer até 16 deste mês, a iniciativa tem como objetivo alertar os condutores, nomeadamente os de duas rodas a motor, “para uma condução segura, cumprindo as regras do Código da Estrada e evitando comportamentos de risco, como a condução sob influência do álcool, o excesso de velocidade e a incorreta utilização dos dispositivos de segurança”, refere comunicado conjunto dos promotores.

Ontem, a campanha de sensibilização decorreu em Coimbra, na avenida Mendes Silva, mais concretamente, na rotunda próxima do CoimbraShopping.

Elementos da ANSR e da PSP abordaram diversos condutores (em especial os de veículos de duas rodas a motor), entregando folhetos e distribuindo conselhos para uma condução em segurança, numa ação que demorou cerca de três horas.

Fernando Cardoso, de 50 anos, foi um dos condutores abordados. Há quatro anos que usa a moto para as suas deslocações, destacando a importância deste tipo de iniciativas. Segundo o motociclista, “deve haver uma política de sensibilização, mas a fiscalização também não deve dar tréguas”, frisou ao DIÁRIO AS BEIRAS.

