diario as beiras
Desporto

Académica vs Caldas da Rainha em jogo de futebol que começa às 15H00 deste sábado

01 de novembro às 15 h33
0 comentário(s)
António Barbosa, treinador da Briosa, faz a antevisão

Corrigir os erros defensivos do último jogo e apurar a capacidade goleadora. As armas da Académica-OAF para levar de vencida o líder Caldas – em jogo que começa às 15H00 deste sábado no Estádio cidade de Coimbra – são tudo menos segredo, mas à lista das dificuldades para o encontro junta-se uma outra: o relvado está “muito pesado”, depois da chuva dos últimos dias.
“Os jogadores estão conscientes que haverá algumas situações que não vamos conseguir fazer. A bola vai prender nalgumas zonas, mas os jogadores estão preparados para o que têm de fazer. Provavelmente passará por um jogo que não nos favorece tanto, mas que se formos atentos e se tirarmos também proveito de algumas características que temos, em particular a velocidade, até nos pode ajudar”, admitiu António Barbosa, na antevisão do encontro.
O técnico da Académica avisa que o Caldas vem com “uma dinâmica muito positiva, muito forte no contra-ataque, chega com muitos jogadores e muito rápido à baliza, com muita confiança pelo número de golos que têm marcado” a avisa também para as bolas paradas “porque apostaram num conjunto de jogadores mais robustos, mais fortes no jogo aéreo, e que os têm ajudado bastante”.

Autoria de:

Bruno Gonçalves

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

01 de novembro

Maternidade de Coimbra deu alta a grávida mas bebé nasceu duas horas depois no carro dos pais
01 de novembro

Empate (0-0) no Académica-Caldas para a Liga 3
01 de novembro

Académica vs Caldas da Rainha em jogo de futebol que começa às 15H00 deste sábado
01 de novembro

41 inundações no distrito de Coimbra desde quinta-feira e até à manhã de hoje

Desporto

CoimbraDesporto
01 de novembro às 18h21

Empate (0-0) no Académica-Caldas para a Liga 3

0 comentário(s)
Desporto
01 de novembro às 15h33

Académica vs Caldas da Rainha em jogo de futebol que começa às 15H00 deste sábado

0 comentário(s)
DesportoGeral
31 de outubro às 11h47

Boccia: António Marques homenageado na APCC

0 comentário(s)