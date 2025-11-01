Corrigir os erros defensivos do último jogo e apurar a capacidade goleadora. As armas da Académica-OAF para levar de vencida o líder Caldas – em jogo que começa às 15H00 deste sábado no Estádio cidade de Coimbra – são tudo menos segredo, mas à lista das dificuldades para o encontro junta-se uma outra: o relvado está “muito pesado”, depois da chuva dos últimos dias.

“Os jogadores estão conscientes que haverá algumas situações que não vamos conseguir fazer. A bola vai prender nalgumas zonas, mas os jogadores estão preparados para o que têm de fazer. Provavelmente passará por um jogo que não nos favorece tanto, mas que se formos atentos e se tirarmos também proveito de algumas características que temos, em particular a velocidade, até nos pode ajudar”, admitiu António Barbosa, na antevisão do encontro.

O técnico da Académica avisa que o Caldas vem com “uma dinâmica muito positiva, muito forte no contra-ataque, chega com muitos jogadores e muito rápido à baliza, com muita confiança pelo número de golos que têm marcado” a avisa também para as bolas paradas “porque apostaram num conjunto de jogadores mais robustos, mais fortes no jogo aéreo, e que os têm ajudado bastante”.