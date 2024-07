Académica: “Queremos dar espetáculo mas também o exemplo”

Presidente, treinador e “capitão” da Académica assinaram ontem a Carta de Valores da Liga 3. É o compromisso do clube com o “Puro Futebol”, slogan da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) para a competição e que, no final da época passada, de resto, valeu o 2.º lugar no ranking para a Académica na Liga 3.

O presidente da Académica assumiu que “os princípios da Liga 3 têm de ser cumpridos”. “O futebol tem peso na sociedade e tem de ser um veículo para termos uma sociedade melhor, servindo de modelo para os jovens”, justificou.

Miguel Ribeiro lembra que “o futebol é um desporto de emoções, o que retira alguma racionalidade”. “O que queremos é dar espetáculo, para trazer cada vez mais pessoas, mas também dar o exemplo. E esta carta é um compromisso para contribuir para um futebol saudável, que se disputa dentro do campo e com todos os clubes a caminhar no mesmo sentido”, resumiu. “A discussão tem de ser dentro do campo e não tentar ganhar a qualquer custo, fora do campo…”, acrescentou o dirigente.

De resto, Miguel Ribeiro lembrou que, na época passada, a Académica recebeu “o prémio Puro Futebol de prata” mas, garantiu, este ano quer mais: “queremos conseguir o outro, acompanhando-o com o regresso a outros patamares…”

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do dia 10/0//2024 do DIÁRIO AS BEIRAS