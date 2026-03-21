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Desporto

Académica: Manter a liderança num campo difícil

21 de março de 2026 às 10 h10
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Foto DB-Ana Catarina Ferreira

A Académica desloca‑se amanhã à Trofa, às 17H30, para defrontar o Trofense na 7.ª jornada da Liga 3 – Apuramento de  Campeão, numa partida em que pode reforçar a liderança da Liga 3.

A Briosa entra na jornada no topo da tabela, com 12 pontos em cinco jogos, em igualdade com o Amarante, que recebe, às 13H00 de amanhã, o V. Guimarães B. Pelo menos um dos dois adversários vai perder pontos neste jogo, pelo que a Académica, se vencer em casa do 7.º classificado, pode sair da última ronda da 1.ª volta com a liderança reforçada.

Apesar de o adversário desta jornada ser o penúltimo classificado, António Barbosa destacou ontem, na antevisão do encontro, que este chega motivado pela vitória em casa do anterior líder da prova, o V. Guimarães B.

“É uma equipa que foi montada para subir de divisão, com um forte investimento, e vem de uma vitória na casa do 1.º classificado, por isso seguramente que estão muito moralizados”, avisa António Barbosa.

 

Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Bruno Gonçalves

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