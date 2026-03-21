A Académica desloca‑se amanhã à Trofa, às 17H30, para defrontar o Trofense na 7.ª jornada da Liga 3 – Apuramento de Campeão, numa partida em que pode reforçar a liderança da Liga 3.

A Briosa entra na jornada no topo da tabela, com 12 pontos em cinco jogos, em igualdade com o Amarante, que recebe, às 13H00 de amanhã, o V. Guimarães B. Pelo menos um dos dois adversários vai perder pontos neste jogo, pelo que a Académica, se vencer em casa do 7.º classificado, pode sair da última ronda da 1.ª volta com a liderança reforçada.

Apesar de o adversário desta jornada ser o penúltimo classificado, António Barbosa destacou ontem, na antevisão do encontro, que este chega motivado pela vitória em casa do anterior líder da prova, o V. Guimarães B.

“É uma equipa que foi montada para subir de divisão, com um forte investimento, e vem de uma vitória na casa do 1.º classificado, por isso seguramente que estão muito moralizados”, avisa António Barbosa.

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