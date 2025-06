Académica: Joaquim Reis dá prioridade ao capítulo desportivo

À segunda foi de vez. Depois de perder para Pedro Roxo em 2019, Joaquim Reis foi, este domingo eleito presidente da Académica/OAF.

A Lista A foi a mais votada para os quatro órgãos a votação mas quer agora deixar as divisões de lado.

“Há uma coisa que temos todos em comum: somos da Académica. Mas mais do que falar em união precisamos de gestos concretos, que serão importantes para o futuro da Académica”, referiu, ao DIÁRIO AS BEIRAS, o presidente eleito.

Joaquim Reis pede que “todos remem para o mesmo lado com o objetivo de terminar com as fraturas que tanto mal têm feito à Académica”.

