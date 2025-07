Académica inicia hoje a época

A versão 2025/2026 da Académica começa hoje a ser construída na Academia Briosa XXI. Os estudantes arrancam os trabalhos de pré-temporada com dose dupla de treinos – uma sessão durante a manhã e outra à tarde – no primeiro contacto das várias caras novas do plantel.

António Barbosa mantém-se no comando da equipa mas o plantel será substancialmente diferente, já com meia dúzia de reforços oficializados.

Na baliza está de regresso Carlos Alves (ex-Fafe), que defendeu as redes da Briosa há duas temporadas como guardião titular.

Para a defesa chegaram o lateral esquerdo Tiago André (ex-Trofense) e o “central” Guilherme Silva (ex-Fafe).

Gui Monteiro (ex-Marialvas) é a cara nova para o meio-campo.

Finalmente, no ataque há, para já, dois reforços: o extremo Nuno Pereira (ex-Varzim) e o ponta-de-lança Nuno Barbosa (ex-Trofense).

O primeiro teste do novo figurino da Briosa acontece já no sábado, dia 12, frente ao Fátima, na Academia Briosa XXI.