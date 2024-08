Académica: “É muito importante iniciar a ganhar”

A Académica faz hoje, segunda-feira, estreia na Liga 3. A equipa agora comandada por Pedro Machado disputa a Série B e desloca-se ao Açores, onde às 13H30 (hora do continente) defronta o Lusitânia.

Na antevisão do encontro, o novo treinador da Briosa antecipou uma partida “muito difícil”, frente a “uma equipa que vem com um entusiasmo muito grande, que chega à Liga 3 e vem de duas subidas consecutivas”.

O adversário, avisa o técnico, “é muito forte em casa”, lembrando que “não é fácil subir no Campeonato de Portugal. Eu já estive lá e é um campeonato muito competitivo. Só sobe mesmo quem tem muita qualidade e o nosso adversário fê-lo”.

Pedro Machado sublinha que “dos 15 jogadores mais utilizados, renovaram com 13 e os sete/oito que foram buscar são de facto reforços com qualidade e acrescentam muito. Acredito que é uma equipa que vai fazer um excelente campeonato”.

Para o treinador apenas um resultado interessa nos Açores: “a vitória”. “Preparamo-nos para conseguir vencer e os jogadores sabem que só nos interessa a vitória, mas há condicionantes que o jogo traz”, alerta.

O responsável acredita que é importante começar a vencer, até porque neste “campeonato só há 18 jornadas. Por isso, é muito importante iniciar a ganhar, a pontuar, porque é fora. Iniciar bem é fundamental”.

Relativamente ao trabalho de pré-temporada, o técnico faz um balanço “muito positivo, ao nível de assimilação da informação e do processo”. “É claramente um grupo com caráter, que se dedica e trabalha muito”, sublinhou.

“Não falta nada”

Na conferência de imprensa de antevisão do jogo de hoje, o treinador garantiu que a Académica vai abordar a temporada de forma organizada e equilibrada. “Não acredito que a partir de uma Liga 3 para cima se consiga ter sucesso sem equilíbrio e organização. Depois, queremos uma equipa que tenha bola. Acredito que só conseguimos potenciar uma ideia e o atleta tendo bola”, acrescentou.

