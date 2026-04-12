AcadémicaDesporto
Académica bate recorde de assistência da época na Liga 3
Enchente de adeptos no Estádio Cidade de Coimbra | Foto FPF
Quase 11 mil espetadores. O encontro entre a Académica e o Amarante, deste domingo, no Estádio Cidade de Coimbra, juntou nas bancadas 10.967 espetadores, um recorde de assistência da temporada 2025/2026.
No regresso a Coimbra, os estudantes “pulverizaram” o anterior recorde de assistência, que era de cerca de 6.400 espetadores.
| Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS