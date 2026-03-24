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Abrunhosa promete reforço do orçamento para do Desporto

24 de março de 2026 às 10 h07
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Foto: Pedro Trindade/FPF

No âmbito da assinatura do protocolo tripartido com a Federação Portuguesa de Futebol e com a Associação de Futebol de Coimbra para a promoção do futebol, a presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Ana Abrunhosa, afirmou que o seu executivo “dará uma grande prioridade ao desporto”.
“Não faz sentido que milhares de famílias em Coimbra vivam diariamente o desporto com os seus filhos e essa dinâmica não esteja traduzida no orçamento municipal”, justificou, prometendo “dar resposta às necessidades” dos clubes e associações.

Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Bruno Gonçalves

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