No âmbito da assinatura do protocolo tripartido com a Federação Portuguesa de Futebol e com a Associação de Futebol de Coimbra para a promoção do futebol, a presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Ana Abrunhosa, afirmou que o seu executivo “dará uma grande prioridade ao desporto”.

“Não faz sentido que milhares de famílias em Coimbra vivam diariamente o desporto com os seus filhos e essa dinâmica não esteja traduzida no orçamento municipal”, justificou, prometendo “dar resposta às necessidades” dos clubes e associações.

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