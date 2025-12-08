diario as beiras
Abrunhosa admite expropriar prédios devolutos

08 de dezembro de 2025 às 10 h18
DB/Ana Catarina Ferreira

A presidente da Câmara de Coimbra, Ana Abrunhosa, admitiu ontem que na Baixa da cidade há muitos prédios devolutos, “sendo real o risco de desmoronamento em alguns”, e adiantou que está a ser feito o seu levantamento.

“Nesta zona da cidade há muitos prédios devolutos, sendo real o risco de desmoronamento em alguns”, afirmou Ana Abrunhosa.

A autarca declarou que está a ser feito “um levantamento da situação dos prédios devolutos” e que todos os proprietários serão notificados “com caráter de urgência”. “Aliás, já notificámos alguns proprietários de prédios devolutos neste primeiro mês de governação”, referiu Ana Abrunhosa.

A presidente do município assegurou ainda que, na ausência de resposta pronta dos proprietários, serão tomadas as medidas que a lei permite, “desde a posse administrativa do imóvel até à expropriação”.

Agência Lusa

