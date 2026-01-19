Reforçar as apostas na inovação, internacionalização, qualificação empresarial e sustentabilidade das empresas que representa é o objetivo da ABIMOTA – Associação Nacional das Indústrias das Duas Rodas, Ferragens, com sede é Águeda.

Para isso, desenvolveu o projeto ABIMOTA Q+ (qualificação da indústria), com financiamento da Europa, através do COMPETE 2030.

De acordo com os dados apresentados, os setores representados pela ABIMOTA reúnem atualmente 633 empresas, empregam mais de 10.900 trabalhadores e registam um volume de negócios conjunto de mil quatrocentos e cinquenta milhões de euros.

