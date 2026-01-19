diario as beiras
Agir/ Negócios

ABIMOTA alcança fundos da UE para setor das duas rodas e do mobiliário metálico

19 de janeiro de 2026 às 09 h25
0 comentário(s)
DR

Reforçar as apostas na inovação, internacionalização, qualificação empresarial e sustentabilidade das empresas que representa é o objetivo da ABIMOTA – Associação Nacional das Indústrias das Duas Rodas, Ferragens, com sede é Águeda.

Para isso, desenvolveu o projeto ABIMOTA Q+ (qualificação da indústria), com financiamento da Europa, através do COMPETE 2030.

De acordo com os dados apresentados, os setores representados pela ABIMOTA reúnem atualmente 633 empresas, empregam mais de 10.900 trabalhadores e registam um volume de negócios conjunto de mil quatrocentos e cinquenta milhões de euros.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (19/01/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

redação Diário as Beiras

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

19 de janeiro

Cientistas de Coimbra observam pela primeira vez interações de neutrinos solares com núcleos atómicos
19 de janeiro

Bombeiro em estado grave após colisão no IC2 (com vídeo)
19 de janeiro

Colisão no IC2 na Mealhada faz quatro feridos, um deles grave (em atualização)
19 de janeiro

Isto não é esquerda vs direita

Agir/ Negócios

Agir/ Negócios
19 de janeiro às 09h25

ABIMOTA alcança fundos da UE para setor das duas rodas e do mobiliário metálico

0 comentário(s)
Agir/ Negócios
16 de janeiro às 12h20

Lufapo recebe em fevereiro evento do Polo de Inovação Digital da Região Centro

0 comentário(s)
Agir/ Negócios
15 de janeiro às 10h33

Itecons celebra 20 anos ao serviço da inovação e da competitividade da indústria

0 comentário(s)