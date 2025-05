Abertura oficial do Rali de Portugal prestes a começar em Coimbra

A abertura oficial do Rali de Portugal 2025 está prestes a começar, em Coimbra. Os bólides já estão em Santa Clara, margem esquerda do rio Mondego, de onde vão sair para a Figueira da Foz. É na cidade-praia que tem início a parte competitiva começa com uma Superespecial (a única percorrida em pisos de asfalto), no centro da cidade, ao final da tarde.

Na sexta-feira, os pilotos vão disputar 10 classificativas, em sete concelhos da região Centro, num total de 146,5 km. Vai ser o dia mais longo do rali, com uma dupla passagem por Lousã, Góis e Arganil, a que se junta Mortágua. Ainda nesse dia, há a estreia do troço Águeda/Sever do Vouga e o regresso de Sever do Vouga/Albergaria-a-Velha, que tinha sido utilizado nos anos 90.

A competição para os pilotos do Campeonato de Portugal de Ralis termina no final deste dia.