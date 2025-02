AAC critica Governo pela exclusão na revisão do RJIES

Na última semana, o Governo aprovou, em Conselho de Ministros, o novo Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior (RJIES). Todavia, os estudantes expressaram o desagrado por terem sido ignorados e contrariados.

Em comunicado, as associações académicas das principais instituições de ensino superior do país, lamentam a “ausência de diálogo” após um primeiro momento, “impossibilitando uma participação informada e ativa no debate sobre as mudanças que afetam diretamente a vida académica”.

Ao DIÁRIO AS BEIRAS, o presidente da Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra (DG/AAC), Carlos Magalhães, expressou o desagrado pelo descrédito que o Governo deu aos estudantes.

