AAC alerta para o desinteresse político dos jovens numa “Carta à Democracia”

A Associação Académica de Coimbra alertou ontem para o “alarmante e claro desinteresse generalizado pela estabilidade do sistema democrático português e pela escola daqueles que nos representam nos órgãos de poder”.

A mensagem foi apresentada pelo presidente da Direção-Geral da AAC (DG/AAC), Carlos Magalhães, no edifício da AAC, no âmbito das comemorações do 17 de Abril de 1969 e do 25 de Abril de 1974.

Os estudantes mostraram-se também preocupados com “o desinteresse e apatia política sentidos entre os mais jovens, resultado da falta de educação cívica perpetuada por um sistema de ensino que não nos prepara para uma participação ativa na sociedade”.

Carlos Magalhães defende que este documento serve para colocar os jovens a “repensar o futuro da democracia”.

