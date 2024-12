A terra tremeu em Coimbra às 17H23

Atingiu a magnitude de 2,7 na escala de Richter (inicialmente tinha sido avançado que era de 2,6) o sismo registado em Coimbra há pouco mais de uma hora, sentido por várias pessoas, com relatos na redes sociais e confirmado pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A informação dá conta de um registo nas estações da Rede Sísmica do Continente, com um epicentro se localizou a cerca de seis quilómetros a Este-Nordeste de Coimbra, a uma profundidade de 20 quilómetros, entre Cova do Ouro e Dianteiro.

De acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais, tendo sido sentido com intensidade máxima III (escala de Mercalli modificada) no concelho de Coimbra, mas também, com menor intensidade, nos concelhos de Mealhada (Aveiro), Arganil, Cantanhede e Tábua (Coimbra).

O IPMA refere que, “se a situação o justificar, serão emitidos novos comunicados”, explicando que “a localização do epicentro de um sismo é um processo físico e matemático complexo que depende do conjunto de dados, dos algoritmos e dos modelos de propagação das ondas sísmicas”.