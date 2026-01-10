A instituição tem como seu objetivo transmitir os valores mutualistas. Define-se como a Associação Mutualista de Coimbra, que se aproxima dos 100 anos de vida, mas que se tem renovado e firmado parcerias estratégicas.

O mutualismo é um modelo de organização onde pessoas se juntam, de forma voluntária, para se protegerem e apoiarem mutuamente perante riscos e necessidades em diferentes áreas – saúde, reforma, proteção familiar, apoio social – através de uma entidade sem fins lucrativos, baseada em solidariedade.

Na celebração dos 97 anos, que ideia central há destacar sobre A Previdência Portuguesa?

Crescimento! Continuamos a crescer, em todas as vertentes. Temos mais Associados, mais benefícios para os associados. Mais investimento projetado. Este crescimento deve-se à confiança dos associados e ao facto de todo o nosso trabalho ser desenvolvido com foco nos Associados.

Como podemos descrever a evolução dos serviços oferecidos pela APP, nos últimos 10 anos?

Tem sido uma evolução extremamente positiva. Ao longo destes anos temos vindo, gradualmente, a acrescentar serviços ao nosso portefólio. Destaque para a Clínica Previdência Saúde, o alargamento da nossa rede de parceiros, o Serviço de Saúde ao Domicílio, a parceria com a Mutuália Seguros que permite oferecer um serviço na área dos seguros. O ano passado realizámos viagens para associados. São serviços que temos desenvolvido a pensar nos nossos associados. No futuro teremos mais serviços que permitam diversificar os benefícios.

