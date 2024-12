69 investigadores da universidade vão para o desemprego até ao fim de janeiro

Até ao final de janeiro são 69 os investigadores da Universidade de Coimbra (UC) que vão para o desemprego. A informação é dada pelos próprios que vão hoje realizar uma manifestação contra a precariedade na ciência. Em junho serão mais 20 os investigadores que serão desempregados.

Na mesma nota de imprensa, os investigadores frisam que a UC tem atualmente cerca de 270 investigadores doutorados com contratos precários e até ao final do ano vão sair 90. Segundo a mesma nota, dos 180 investigadores que ficam na instituição, apenas 63 na UC e outros 12 no Centro de Estudos Sociais (CES) é que têm possibilidade de passar para a carreira em 2025.

Por estes motivos, os investigadores convocaram para hoje, a partir das 11H00, uma manifestação organizada junto à Porta Férrea.

O protesto assinala a falta de soluções e de estratégias apresentada pela instituição para fazer face à precariedade que afeta cerca de 270 dos seus investigadores, que se encontram numa situação laboral instável e sem perspetivas de integração.

