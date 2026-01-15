O escritor açoriano João de Melo vai estar, no dia 22, a partir das 21:30, na Biblioteca Pública Municipal Pedro Fernandes Tomás, na Figueira da Foz (Coimbra), para uma sessão “5as de Leitura”.

A iniciativa decorre no âmbito da comemoração dos 50 anos da carreira literária de João de Melo, nascido em 1949, e o evento, que conta com a presença da editora Cecília Andrade, é moderado por Teresa Carvalho, professora e crítica literária.

Com mais de 30 livros publicados, incluindo ensaio, antologia, poesia, romance e conto, as obras de João de Melo, por diversas vezes premiado, estão traduzidas em Espanha, França, Itália, Holanda, Roménia, Bulgária, Alemanha, Estados Unidos, México e Croácia, divulgou o município.

A entrada é livre, mas sujeita à lotação da sala.