diario as beiras
Figueira da Foz

“5as de Leitura” com João de Melo na Figueira da Foz

15 de janeiro de 2026 às 11 h44
0 comentário(s)
DR

O escritor açoriano João de Melo vai estar, no dia 22, a partir das 21:30, na Biblioteca Pública Municipal Pedro Fernandes Tomás, na Figueira da Foz (Coimbra), para uma sessão “5as de Leitura”.

A iniciativa decorre no âmbito da comemoração dos 50 anos da carreira literária de João de Melo, nascido em 1949, e o evento, que conta com a presença da editora Cecília Andrade, é moderado por Teresa Carvalho, professora e crítica literária.

Com mais de 30 livros publicados, incluindo ensaio, antologia, poesia, romance e conto, as obras de João de Melo, por diversas vezes premiado, estão traduzidas em Espanha, França, Itália, Holanda, Roménia, Bulgária, Alemanha, Estados Unidos, México e Croácia, divulgou o município.

A entrada é livre, mas sujeita à lotação da sala.

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

15 de janeiro

FC Porto defronta vencedor da eliminatória Sporting-AVS nas 'meias' da Taça de Portugal
15 de janeiro

Universidade de Coimbra lidera polo regional do projeto europeu Novo Bauhaus
15 de janeiro

Figueira da Foz: Ambiente ordenou suspensão de trabalhos portuários no rio Mondego até abril
15 de janeiro

Isabel Moreira diz ser evidente que Frazão se referia a Pureza em publicação sobre assédio

Figueira da Foz

Figueira da Foz
15 de janeiro às 16h47

Figueira da Foz: Ambiente ordenou suspensão de trabalhos portuários no rio Mondego até abril

0 comentário(s)
Figueira da Foz
15 de janeiro às 11h44

“5as de Leitura” com João de Melo na Figueira da Foz

0 comentário(s)
Figueira da Foz
15 de janeiro às 11h37

Oficina de capacitação de famílias no dia 24 na Figueira da Foz

0 comentário(s)