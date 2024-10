400 mil euros para melhorar a lota da Praia de Mira

A Lota da Praia de Mira e dos pavilhões envolventes vão ser requalificados, num investimento de cerca de 400 mil euros, financiado pelo programa MAR2030.

Esta operação – que visa a reabilitação e modernização das infraestruturas – surge no âmbito da candidatura do Município de mira, aprovada no quadro da Operação P01M03 – Investimentos em Portos de Pesca, Locais de Desembarque, Lotas e Abrigos, e tem como objetivo melhorar as condições de trabalho, segurança e eficiência energética da lota e dos respetivos armazéns.

Segundo o presidente da Câmara Municipal de Mira, Artur Fresco, esta obra é de “extrema importância para garantir a continuidade dos edifícios que ainda servem as empresas dedicadas à arte xávega, uma atividade ancestral e vital para a nossa comunidade piscatória”.

