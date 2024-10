Depois do sucesso da 1.ª edição, no primeiro semestre do ano, a Associação de Basquetebol de Coimbra (ABC) promove, a partir de 27 de novembro, o 2.º Circuito 3×3 Desenvolvimento Intelectual para pessoas com deficiência intelectual.

O evento foi ontem apresentado, em Coimbra, que acolhe, a 11 de junho, a última das oito etapas do circuito.

Na primeira edição participaram 58 atletas de sete instituições do distrito: a Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental (APPACDM) de Coimbra, a APPACDM Figueira da Foz, APPACDM Tocha, APPACDM Montemor-o-Velho, Associação Para Recuperação de Cidadãos Inadaptados de Oliveira do Hospital, Associação para a Recuperação de Cidadãos Inadaptados da Lousã e Associação de Famílias Solidárias com a Deficiência – Cavalo Azul.

A estas junta-se, este ano, a Fundação Assistência, Desenvolvimento e Formação Profissional de Miranda do Corvo e há ainda duas instituições que manifestaram interesse em aderir mas ainda não confirmaram: a Associação Olhar 21 e Cercipenela.

“Havia mais instituições interessadas em aderir, de fora do distrito, mas não teríamos condições para fazer mais etapas. Ainda assim, já enviámos para outras associações o nosso projeto, para que o possam replicar se assim o entenderem”, admitiu o presidente da ABC, Luís Santarino.

Um evento que é “bastante importante para os jovens, em termos de atividade e bem-estar físico, mas também pela parte social”. “Criámos grupo bastante unido e que está sempre a perguntar quando voltam a estar todos juntos”, admitiu a representante da APPACDM Coimbra, Sofia Santos.

Para esta edição, ainda com alguns aspetos em aberto, não há números finais de atletas e de equipas. Ainda assim, o vereador do Desporto de Coimbra não tem dúvidas da importância do evento. “Esta é das iniciativas mais emblemáticas a que me associo enquanto político”, admitiu Carlos Lopes.

