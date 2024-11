JOHBDay da ESTGOH decorre na renovada Casa da Cultura César Oliveira

A 4.ª edição da Feira do Emprego da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital (ESTGOH) decorre amanhã e conta com algumas novidades.

A principal mudança em relação à feira anterior, promovida a 19 de fevereiro, é o local que acolhe o evento, que se vai realizar na renovada Casa da Cultura César Oliveira, um espaço “com melhores condições para receber as empresas e os visitantes”, ressalva a organização.

Esta edição também ganha um novo nome, “com o objetivo de relacionar o conceito emprego e as iniciais da cidade OH (Oliveira do Hospital). Assim nasce o conceito JOHB Day”, clarifica a comunicação da ESTGOH.

Duas dezenas de entidades

O certame deste ano contará com cerca de duas dezenas de entidades e “é uma oportunidade fantástica dos estudantes, recém-diplomados e comunidade em geral, conhecerem as ofertas de emprego ou estágios profissionais/curriculares”, sublinha a nota de imprensa.

Tal como na edição anterior, a organização volta a apostar nas Fast Interviews, que consistem “em entrevistas rápidas aos entrevistados com o objetivo de recolher dados sobre o perfil de cada candidato”. No auditório José Carlos Alexandrino será realizada uma mesa-redonda, com a temática a “Empregabilidade na Região Interior Centro”, a partir das 15H00.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do dia 26/11/2024 do DIÁRIO AS BEIRAS