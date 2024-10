Concurso abre as portas de uma nova casa para Marta e os filhos

“É um prémio estrondoso. Fiquei surpreendida e eufórica. Foi um misto de emoções”. Foi desta forma que Marta Fernandes, mãe solteira de 37 anos natural e residente na Lousã, recebeu a notícia, há 15 dias, de que tinha sido a segunda vencedora do concurso “Casas Lidl 2024”.

Em parceria com a Remax Portugal, a cadeia de supermercados alemã promove, até 27 de outubro, a 3.ª edição do concurso que vai oferecer cinco casas a clientes, através de “um cheque-oferta de 200.000€ para a aquisição ou entrada de uma casa (moradia ou apartamento)”, pode ler-se no regulamento.

A segunda vencedora, conhecida a 8 de outubro, foi Marta Fernandes, que trabalha na limpeza e produção na empresa Licor Beirão. “Nunca pensei ganhar”, admitiu, contando que chegou a pensar que seria algum tipo de burla. “Recebi duas chamadas, mas não consegui atender. Depois recebi um email, que pensei que era burla. Acabei por descobrir o número, liguei e confirmei que era verdade”, contou.

