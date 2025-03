33.ª edição da Expofacic já tem os primeiros nomes cabeça-de-cartaz

Em contagem decrescente para a grande festa, de 31 de julho a 10 de agosto, a edição 2025 da Expofacic, em Cantanhede, já avançou cinco nomes de artistas e bandas que vão subir ao palco em diferentes dias: Os Quatro e Meia na primeira noite (31 de julho), Xutos e Pontapés a 2 de agosto, Tony Carreira no dia seguinte (3 de agosto), Calema (6 de agosto) e os brasileiros Menos é Mais (10 de agosto).Com exceção destes últimos, todos os restantes artistas são repetentes naquela que a organização, liderada por Pedro Cardoso, considera ser “o maior centro comercial ao ar livre da Península Ibérica”, referindo ao muito que há neste certame, para além do programa musical.

Na realidade, a Expofacic é uma Exposição/Feira Agrícola, Comercial e Industrial, com centenas de expositores e centenas de milhares de visitantes, todos os anos, durante os 11 dias de programação. A pouco mais de quatro meses do evento, os primeiros nomes do cartaz ficam assim conhecidos, aguardando-se os restantes, incluindo, como é hábito, um ou dois nomes estrangeiros.

Refira-se que a banda de Coimbra Quatro e Meia é a autora do tema “Sentir O Sol”, lema oficial do evento. De pois de ter estado na Expofacic em 2023, volta a subir ao palco do Parque Expo-Desportivo de São Mateus, em Cantanhede. Em jeito bem humorado, a organização deixa o convite: “Não digas “Olá Solidão”, junta-te a nós no dia 31 de julho e traz a família e os amigos para verem uma das melhores bandas de música portuguesa da atualidade”. Com uma vasta delegação, liderada pela presidente do Município de Cantanhede, Helena Teodósio, presente da BTL (feira de turismo de Lisboa), foi ainda apresentada a Pink & White Spring Fest’2025 – Mostra de Rosés e Brancos da Região de Coimbra, que se realiza a 17 de maio.