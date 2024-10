Forte adesão à greve do pessoal não docente em Coimbra e no país

Não houve aulas, ontem, na grande maioria das escolas, de todos os níveis de ensino do concelho de Coimbra, devido à greve do pessoal não docente.

De acordo com os contactos realizados pelo DIÁRIO AS BEIRAS, a maior parte dos alunos tiveram de regressar a casa, porque a paralisação fez-se sentir nas diversas escolas dos seis agrupamentos do concelho, em que as escolas-sede são a Jaime Cortesão, Eugénio de Castro, Martim de Freitas, Rainha Santa Isabel, D. Duarte e Alice Gouveia, embora nestas três últimas não tenha sido possível o contacto o que, aliás, poderá estar relacionado com a paralisação.

Também na Secundária José Falcão não houve aulas; enquanto a Quinta das Flores não respondeu ao contacto; a Avelar Brotero teve aulas até às 16H30; e a D. Dinis só funcionou, de manhã, num de cinco blocos. Na Secundária D. Maria a greve não afetou as aulas, porque os assistentes operacionais compareceram, enquanto os serviços administrativos encerraram.

Mais de uma centena de escolas e agrupamentos fecharam na região Centro Litoral, nos distritos de Coimbra, Aveiro e Leiria, devido à greve dos trabalhadores não docentes, que reclamam uma carreira específica e aumentos salariais.

