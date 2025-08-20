diario as beiras
3 100 hectares consumidos na Lousã

20 de agosto
DR

O incêndio que deflagrou na passada quinta-feira junto à aldeia do Candal e que está em fase de resolução, “consumiu uma área total de cerca de 3.650 hectares, dos quais aproximadamente 3.100 se situam no concelho da Lousã”, revelou ao DIÁRIO AS BEIRAS Ricardo Fernandes, vereador da autarquia com o pelouro da Proteção Civil.

“Trata-se de uma das maiores ocorrências na região, que mobilizou três centenas de operacionais e significativos meios terrestres e aéreos”, sublinhou.

No decorrer da ocorrência, continuou o responsável, foram realojadas em zonas de concentração e apoio à população 10 pessoas de lugares afetados pelo incêndio, que, entretanto, já retornaram às suas habitações.

“Não existem registos de destruição de imóveis de primeira habitação, apesar da extrema severidade do incêndio, potenciada por declives acentuados e ventos que chegaram a atingir os 140 km/h”, acrescentou.

