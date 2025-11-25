diario as beiras
Nacional

25 Novembro: Montenegro defende que é importante país evocar data para perceber de onde vem

25 de novembro às 11 h59
O primeiro-ministro, Luís Montenegro, considerou hoje importante evocar-se o 25 de Novembro de 1975 para o país ter um “registo histórico”, perceber de onde vem e o que quer construir no futuro.

“É importante para o país ter esta evocação e ter este registo histórico e ir legá-lo a todas as gerações, para percebermos de onde é que vimos e o que é que queremos construir no futuro”, afirmou Luís Montenegro numas curtas declarações aos jornalistas no final da parada militar que se realizou na Praça do Comércio, em Lisboa, para assinalar os 50 anos do 25 de Novembro de 1975.

Montenegro assistiu a esta parada militar acompanhado por vários membros do Governo, entre os quais os ministros da Defesa, das Finanças, da Administração Interna, da Justiça, da Saúde e da Agricultura e Pescas.

Em declarações aos jornalistas também no final desta parada, a ministra da Justiça, Rita Júdice, considerou que a cerimónia foi “muito bonita” e “honra a história de Portugal”

“É importante reconciliarmo-nos com a história e, por isso, é muito importante que este dia seja celebrado”, referiu a ministra.

Por sua vez, a ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, também considerou que a “cerimónia honra o país e a sua história” e, questionada se o país não tem honrado a sua história, respondeu que “com certeza que sim”.

“Ela não desapareceu da memória. Simplesmente, esta é uma data redonda, meio século, é uma data que merece ser assinalada”, considerou.

Agência Lusa

