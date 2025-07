1,7 milhões para requalificar o centro de saúde

A sessão pública de adjudicação da empreitada de reabilitação do Centro de Saúde de Cantanhede realizou-se ontem de manhã.

Orçada em 1,743 milhões de euros, a obra foi entregue à empresa Sunever – Engenharia, Lda. A sessão pública decorreu no local da empreitada, com a participação do presidente da Unidade Local de Saúde (ULS)de Coimbra, Alexandre Lourenço, da presidente da Câmara de Cantanhede, Helena Teodósio, do presidente da União de Freguesias de Cantanhede e Pocariça, Nuno Caldeira, e de representantes da empresa adjudicatária.

Da responsabilidade da Divisão de Estudos e Projetos da Câmara Municipal de Cantanhede, o projeto de reabilitação do Centro de Saúde de Cantanhede não prevê alterações funcionais no interior do equipamento. Ainda assim, serão realizadas diversas beneficiações de reabilitação do edifício e intervenção nas fachadas exteriores.

