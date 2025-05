13 restaurantes aderentes à Semana do Cabrito em Condeixa-a-Nova

Treze restaurantes de Condeixa-a-Nova participam da 12.ª edição dos “Sabores de Condeixa – Semana do Cabrito”, que começa hoje e decorre até 11 de março. Sob o lema “Cabrito assado de Condeixa, o melhor de Portugal!”, os visitantes terão a oportunidade de experimentar um prato que é confecionado de forma tradicional, mas a um preço tabelado.

Este ano, o município apoia a iniciativa, com 70 quilos de cabrito, cada um dos estabelecimentos envolvidos e com cerca de 25 escarpiadas por dia, revelou hoje o presidente da Câmara de Condeixa-a-Nova, Nuno Moita da Costa, em conferência de imprensa de apresentação do certame. Na iniciativa, promovida pelo Município, os comensais vão pagar 18 euros por um prato de cabrito (mesmo valor do ano passado), tendo ainda direito a bebida, uma escarpiada (sobremesa local à base de massa de pão, açúcar amarelo e canela) e um café.

No final de cada refeição, o cliente vota no seu favorito, ajudando a eleger qual dos 13 restaurantes aderentes (um a mais do que na edição de 2024) vai receber o prémio “Cabrito de Ouro”. Ao participar da votação, os comensais levam ainda para casa uma colher de pau de brinde. Segundo Nuno Moita da Costa – que adiantou que esta é a sua última edição do festival enquanto autarca local – a escolha do vencedor é feita a partir de uma mediana dos votos. O restaurante O Filipe foi o vencedor do “Cabrito de Ouro” na 11.ª edição do evento, galardão que tem conquistado ao longo dos anos, enquanto o restaurante Recanto do Manguela recebeu o prémio por escolha do ‘chef’.

Como esclareceu o presidente da autarquia, a iniciativa costuma receber entre 2.000 e 2.500 apreciadores de cabrito à moda de Condeixa, tendo em conta apenas os votantes, números que espera repetir este ano. O investimento municipal na 12.ª edição dos “Sabores de Condeixa – Semana do Cabrito” ronda os 24 mil euros.