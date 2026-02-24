“Insistir na barragem de Girabolhos representa um erro estratégico e desvia recursos e atenção de soluções verdadeiramente eficazes”. O alerta foi deixado pela Zero-Associação Sistema Terrestre Sustentável, Organização Não Governamental (ONG) de ambiente sem fins lucrativos, com utilidade pública e de âmbito nacional.

Numa posição pública assumida a 14 de fevereiro, a Zero considera a proposta de construção da Barragem de Girabolhos como “uma falsa solução, tecnicamente questionável e politicamente instrumentalizada numa altura de grande fragilidade das populações afetadas”.

A construção, cujo lançamento do concurso deverá avançar em março, é, na ótica a ONG, “precipitada, inadequada ao contexto atual e desprovida de uma avaliação técnica integrada que sustente a sua urgência ou eficácia”.

A utilização dos recentes episódios de cheias na bacia do Mondego “como justificação para uma decisão estrutural com o impacto que terá a construção desta barragem revela uma abordagem reativa e não estratégica para a gestão dos riscos e até algum aproveitamento político da situação”, considera a associação.

Criada no final de 2015, a Zero deixa duras críticas à opção anunciada pela ministra do Ambiente, reiterando que pretende “convencer a opinião pública da necessidade de fazer avançar a agenda “barragista””.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (24/02/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS