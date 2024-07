Xi Jinping pede cooperação e união na cúpula da OCS

O Presidente chinês, Xi Jinping, participou ontem (dia 4) na 24ª Reunião do Conselho de Chefes de Estado da Organização de Cooperação de Xangai (OCS) em Astana, capital do Cazaquistão.

No discurso que ali proferiu, o líder chinês reiterou que, “perante as ameaças reais de mentalidades de Guerra Fria, é preciso defender a linha vermelha de segurança”. E acrescentou:

“Deve persistir-se na prática de um conceito de segurança comum, sintético, cooperativo e sustentável, enfrentar os complexos desafios de segurança por meio do diálogo e da colaboração, responder a um modelo internacional profundamente ajustado, a fim de construir conjuntamente um mundo com paz duradoura e segurança geral”.

O Presidente chinês disse ainda que, diante do risco real da abordagem de “quintal pequeno, cerca alta”, é necessário manter o direito ao desenvolvimento. E sublinhou:

“Deve-se seguir a universalidade e a inclusão, promover a inovação científica e tecnológica de mãos dadas e manter a estabilidade e a fluidez das cadeias industrial e de suprimentos, tendo como objetivo de estimular a dinâmica endógena da economia regional e promover a meta da concretização do desenvolvimento comum”.

Xi Jinping referiu depois que, “perante desafios reais de interferência e de polarização, é preciso consolidar a força da unidade. Devemos resistir, de mãos dadas, à interferência externa, apoiar-nos firmemente uns aos outros e cuidar das preocupações uns dos outros”. E destacou que “é necessário lidar com as divergências internas com base na paz e resolver as dificuldades de cooperação reunindo os pontos comuns e dissolvendo as diferenças, de modo a manter firmemente o futuro e o destino da nação e a paz e o desenvolvimento regionais nas próprias mãos”.

Os chefes de Estado da Organização de Cooperação de Xangai (OCS) assinaram ontem (dia 4) em Astana, uma resolução para receber a Bielorrúsia como o décimo país-membro da OCS.

A China assume a presidência rotativa da OCS em 2024 a 2025, voltando a assumir esta responsabilidade após sete anos. A decisão foi tomada na 24ª Reunião do Conselho de Chefes de Estado da OCS, que decorreu em Astana.

Na reunião “OCS+” Xi Jinping disse que a China vai organizar, oportunamente, um fórum de partidos políticos da OCS. E sugeriu que o ano de 2025 seja definido como o Ano de Desenvolvimento Sustentável da OCS.

Xi Jinping também salientou que a China saúda a utilização do sistema de navegação por satélite BeiDou, bem como a participação de outros países na construção da estação internacional de pesquisas científicas sobre a Lua.

