A primeira volta das presidenciais revelou uma nova geometria do poder. A direita portuguesa, pela primeira vez com uma expressão eleitoral robusta e musculada, conseguiu o feito paradoxal de ressuscitar o moribundo Partido Socialista.

Ao recusarem apoiar qualquer candidato, PSD e Iniciativa Liberal não ficaram neutros. Escolheram sim, e a sua escolha favorece claramente José António Seguro em detrimento de uma candidatura que, embora menos institucional, se assume vincadamente de direita.

O autoproclamado unificador da direita, André Ventura, tem assim razões para se sentir “rejeitado” e defraudado. A direita decidiu que preferia perder com elegância a ganhar com desconforto, demonstrando que o silêncio estratégico não é neutralidade, sendo antes uma forma envergonhada de apoio ao candidato socialista.

Se André Ventura falhar a eleição, o país não entra numa fase de apaziguamento, mas sim num endurecimento previsivelmente galopante. O Governo enfrentará uma direita cerrada, autofágica, hostil e sem ilusões, enquanto à esquerda surgirá um Partido Socialista artificialmente revigorado por uma vitória que não é sua, mas sim do espaço granjeado pelo até aqui “renegado”.

O erro será interpretar o desfecho entre o “renegado” e o “rejeitado” como sinônimo de estabilidade. Pelo contrário, entraremos numa fase de fricção permanente, com um Presidente fragilizado na origem e um Parlamento mais conflituoso do que nunca.

Sendo o xadrez um jogo de estratégia, tantas vezes de médio longo prazo, poderemos induzir que no cenário de eventual vitória do CHEGA nas próximas legislativas, naturalmente sem maioria, estariam PSD e IL disponíveis para alinhar, quiçá com o próprio Partido Socialista, nova numa espécie de “geringonça moderada à direita”?

O tabuleiro ferve.