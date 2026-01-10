diario as beiras
Coimbra

Voto antecipado em Coimbra é na Escola Avelar Brotero

10 de janeiro de 2026 às 14 h37


O voto antecipado em mobilidade para a Eleição do Presidente da República 2026 realiza-se no próximo domingo, dia 11 de janeiro. Em Coimbra estão inscritos para votar 6.854 eleitores. A votação realiza-se na Escola Secundária de Avelar Brotero. No local vão funcionar 20 mesas de voto.

Os eleitores inscritos devem dirigir-se à mesa correspondente, seguindo a sinalética preparada para o efeito, e identificar-se, preferencialmente com Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade. Após a votação, será entregue uma etiqueta de segurança comprovativa do exercício do direito de voto.

Nos termos legais, as operações de voto antecipado são coordenadas pelos municípios. Para este efeito, a Câmara Municipal de Coimbra constituiu uma equipa multidisciplinar com cerca de 30 elementos

Paulo Marques




