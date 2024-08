Volta: Russo Artem Nych conquista 85.ª Volta a Portugal ao vencer ‘crono’ final

O russo Artem Nych (Sabgal-Anicolor) conquistou hoje a 85.ª edição da Volta a Portugal em bicicleta, ao defender a liderança com a vitória no contrarrelógio individual da 10.ª e última etapa, em Viseu.

Artem Nych assegurou a vitória ao terminar os 26,6 quilómetros do ‘crono’ final com o tempo de 34.36 minutos, menos três segundos do que o companheiro de equipa dinamarquês Julius Johansen, segundo classificado, enquanto o suíço Colin Stüssi (Vorarlberg), vencedor em 2023, gastou mais 30 segundos do que o seu sucessor.

O corredor russo, de 29 anos, assegurou o triunfo final com 01.23 minutos de vantagem sobre Stüssi, segundo na classificação geral, e 2.38 sobre o porto-riquenho Abner González (Efapel), terceiro, enquanto Gonçalo Leaça (Credibom-LA Alumínios-MarcosCar) assegurou o estatuto de melhor português, com o quarto lugar final, a 3.07 de Nych.