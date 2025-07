Voleibol: Summer Cup reúne 200 equipas de cinco países europeus

A 24.ª edição da Summer Cup, organizado pela Lousã Volley Clube, que acontece de 8 a 13 de julho, em nove municípios da região de Coimbra e Leiria, vai reunir 200 equipas de 46 clubes de cinco países europeus (Portugal, Espanha, França, Itália e Países Baixos).

A iniciativa foi apresentada ontem no Teatro Municipal da Lousã e contou com a presença da organização e dos vereadores dos municípios que vão receber o evento.

Das 200 equipas presentes 58% são portuguesas e 42% são estrangeiras, das quais 17% são espanholas.

O torneio será disputado por três mil atletas em 40 campos de voleibol espalhados por 18 pavilhões. Vão acontecer cerca de 900 jogos que serão dirigidos por 70 árbitros nas categorias de sub14, sub15, sub16, sub17, sub18 e sub19. Irão movimentar-se, ao longo da competição, 28 autocarros. Há ainda 30 elementos do “staff” médico.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS