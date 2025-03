 Visita à forja do último ferreiro da Guarda que fabrica tesouras de tosquia

A Câmara da Guarda organiza, no sábado, uma visita à forja do ferreiro Mateus Miragaia, o último artesão do país que fabrica tesouras de tosquia, na aldeia de Donfins, freguesia de Jarmelo (São Pedro).

A iniciativa realiza-se pelas 15H00 no âmbito da Rede Cultural e Criativa da Guarda e a propósito da exposição “Leite, Cardo e Mãos Frias: O Queijo Serra da Estrela no Concelho da Guarda”, patente na Casa-Museu do Jarmelo. Os participantes vão poder assistir a uma demonstração do processo de fabrico artesanal das tesouras de tosquia.

A Rede Cultural e Criativa da Guarda visa potenciar os recursos patrimoniais e artesanais existentes no concelho, sobretudo nas freguesias com núcleos museológicos ativos. Dinamizado pelo município, o projeto envolve atualmente as localidades de Aldeia do Bispo, Aldeia Viçosa, Jarmelo São Pedro e Videmonte, com o apoio da Associação de Desenvolvimento Integrado da Rede das Aldeias de Montanha (ADIRAM).