O comando distrital da PSP de Coimbra deteve, na madrugada de domingo, um homem de 68 anos, em Buarcos, no concelho da Figueira da Foz por suspeita do crime de violência doméstica contra a ex-companheira.

“A PSP recebeu a denúncia, efetuada pela vítima, às 04:40, e rapidamente enviou ao local uma equipa da Divisão Policial da Figueira da Foz”, adianta a Polícias de Segurança Pública (PSP), numa nota enviada hoje à agência Lusa.

Na mesma nota, a PSP acrescenta que, já na presença da Polícia, “a mulher, que se encontrava na sua residência, relatou que sofreu ameaças verbais por parte do ex-companheiro, que rapidamente foi intercetado e detido”.