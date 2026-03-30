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Figueira da Foz

Violência doméstica: Detido em Buarcos homem por ameaças a ex-companheira

30 de março de 2026 às 16 h22
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Detenção aconteceu na madrugada de doomingo | Fotogradia: DR

O comando distrital da PSP de Coimbra deteve, na madrugada de domingo, um homem de 68 anos, em Buarcos, no concelho da Figueira da Foz por suspeita do crime de violência doméstica contra a ex-companheira.

“A PSP recebeu a denúncia, efetuada pela vítima, às 04:40, e rapidamente enviou ao local uma equipa da Divisão Policial da Figueira da Foz”, adianta a Polícias de Segurança Pública (PSP), numa nota enviada hoje à agência Lusa.

Na mesma nota, a PSP acrescenta que, já na presença da Polícia, “a mulher, que se encontrava na sua residência, relatou que sofreu ameaças verbais por parte do ex-companheiro, que rapidamente foi intercetado e detido”.

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Autoria de:

Agência Lusa

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