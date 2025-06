Violência doméstica: Detido na Figueira da Foz em prisão preventiva por ameaças à companheira

Um homem de 51 anos foi detido por suspeita de um crime de violência doméstica, cometido na Figueira da Foz sobre a sua companheira, de 46 anos, e vai aguardar julgamento em prisão preventiva, informou hoje a GNR.

Em nota enviada à agência Lusa, o Comando Territorial de Coimbra da GNR indicou que o suspeito foi detido por militares do Posto Territorial do Paião, freguesia do sul daquele município do distrito de Coimbra, na passada quarta-feira.

No âmbito de uma denúncia de violência doméstica, os militares da Guarda desenvolveram diversas diligências de investigação que permitiram apurar que o suspeito ameaçou a vítima, sua companheira de 46 anos, com recurso a uma arma de fogo”, adianta o comunicado da GNR.

O homem acabou por ser detido, no cumprimento de um mandado judicial, tendo, na ocasião, sido apreendida uma arma de fogo e cinco munições.

Presente ao Tribunal Judicial de Coimbra, para determinação de medidas de coação, o suspeito irá aguardar julgamento em prisão preventiva.

Na nota a GNR lembra que violência doméstica “é um crime público e denunciar é uma responsabilidade coletiva”.