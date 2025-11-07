diario as beiras
Aveiro

Violência doméstica: Armas apreendidas a suspeito de agredir companheira

07 de novembro às 13 h57
0 comentário(s)

A PSP constituiu arguido um homem de 51 anos suspeito de agredir e ameaçar de morte a companheira em Ovar, no distrito de Aveiro, tendo apreendido ainda várias armas, informou hoje aquela força policial.

Em comunicado, a PSP esclareceu que deu cumprimento a dois mandados de busca e apreensão (domiciliária e não domiciliária) na quinta-feira, no âmbito de uma investigação originada pela suspeita da prática dos crimes de violência doméstica e detenção de arma proibida.

“Após ter chegado ao conhecimento desta Polícia, em meados de setembro, que uma mulher havia sido vítima de ofensas à integridade física, com ameaças de morte, por parte do seu companheiro, tendo sido necessário procurar tratamento médico, foram efetuadas diligências processuais que culminaram com a emissão dos referidos mandados”, refere a mesma nota.

No decorrer das buscas, segundo a Polícia, foram apreendidas uma arma de fogo, quatro munições e duas armas brancas (uma faca borboleta e uma faca de abertura automática), tendo o suspeito alvo das buscas sido constituído arguido, prestando Termo de Identidade e Residência.

“A monitorização desenvolvida por esta Polícia durante a fase de investigação permitiu, em tempo útil, efetuar uma adequada avaliação do risco sobre a vítima de violência doméstica e intervir de forma imediata e eficaz, garantindo, assim, a sua segurança e proteção”, conclui a mesma nota.

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

07 de novembro

Mundial2026: Carlos Forbs chamado pela primeira vez à seleção portuguesa
07 de novembro

Violência doméstica: Armas apreendidas a suspeito de agredir companheira
07 de novembro

OE2026: Governo pretende criar plataforma para gerir listas de espera de respostas sociais
07 de novembro

Ministra da Justiça espera ter até ao fim do ano primeira reforma administrativa e fiscal

Aveiro

Aveiro
07 de novembro às 13h57

Violência doméstica: Armas apreendidas a suspeito de agredir companheira

0 comentário(s)
Aveiro
05 de novembro às 20h14

Gripe das aves volta a ser detetada em Aveiro e Santarém

0 comentário(s)
AveiroRegião Centro
30 de outubro às 15h05

Detido suspeito de atropelar duas pessoas em Espinho

0 comentário(s)