A PSP constituiu arguido um homem de 51 anos suspeito de agredir e ameaçar de morte a companheira em Ovar, no distrito de Aveiro, tendo apreendido ainda várias armas, informou hoje aquela força policial.

Em comunicado, a PSP esclareceu que deu cumprimento a dois mandados de busca e apreensão (domiciliária e não domiciliária) na quinta-feira, no âmbito de uma investigação originada pela suspeita da prática dos crimes de violência doméstica e detenção de arma proibida.

“Após ter chegado ao conhecimento desta Polícia, em meados de setembro, que uma mulher havia sido vítima de ofensas à integridade física, com ameaças de morte, por parte do seu companheiro, tendo sido necessário procurar tratamento médico, foram efetuadas diligências processuais que culminaram com a emissão dos referidos mandados”, refere a mesma nota.

No decorrer das buscas, segundo a Polícia, foram apreendidas uma arma de fogo, quatro munições e duas armas brancas (uma faca borboleta e uma faca de abertura automática), tendo o suspeito alvo das buscas sido constituído arguido, prestando Termo de Identidade e Residência.

“A monitorização desenvolvida por esta Polícia durante a fase de investigação permitiu, em tempo útil, efetuar uma adequada avaliação do risco sobre a vítima de violência doméstica e intervir de forma imediata e eficaz, garantindo, assim, a sua segurança e proteção”, conclui a mesma nota.