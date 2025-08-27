diario as beiras
Vídeo promocional sobre Vila Nova de Poiares como destino turístico conquista prémio em festival de Cannes

27 de agosto às 17 h32
DR

Um vídeo promocional que mostra Vila Nova de Poiares como destino turístico  de excelência foi um dos vencedores na categoria “Best Travel Film” do festival “World Film Festival in Cannes”.

Intitulado “The Heart of the Countryside, Inside Us” ou em português “o Interior Fica Cá Dentro”, foi produzido pela Jara Creative Video.

O vídeo apresenta o concelho poiarense como um destino cheio de riqueza a nível de natureza, de aventura, de gastronomia, de cultura, de artesanato, desporto ou de descanso.

 

Autoria de:

Igor Moita

