diario as beiras
Destaque

“Vidas inspiradoras” marcam Dia da Faculdade de Direito

06 de dezembro de 2025 às 13 h17
0 comentário(s)
Foto de Pedro Filipe Ramos

A Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra (FDUC) celebrou ontem o seu Dia, reafirmando a ligação entre gerações, através de um tributo às “vidas inspiradoras” que passaram pelos seus corredores.
A sessão solene decorreu no Colégio da Trindade e ficou marcada por uma homenagem a 12 antigos alunos que chegaram aos mais altos cargos da magistratura nacional e internacional.
Foram distinguidos Alfredo José de Sousa, António Henriques Gaspar, Dulce Neto, Henrique de Araújo, João Cura Mariano, Joaquim Sousa Ribeiro, José Luís da Cruz Vilaça, José Manuel Cardoso da Costa, Lúcio Barbosa, Manuel da Costa Andrade, Rui Manuel Moura Ramos e Vítor Gomes – personalidades que, como sublinhou o diretor da FDUC, Pedro Costa Gonçalves, representam trajetos que “prestigiam a faculdade e inspiram as gerações presentes e futuras”.
Pedro Costa Gonçalves destacou o simbolismo do dia e defendeu a importância de unir professores, estudantes e colaboradores num sentimento de pertença a uma instituição que “une, com laços apertados, as sucessivas gerações por ela vão passando em cada tempo”.
“Quisemos trazer de volta a casa antigos alunos, mostrar a todos, em especial aos nossos estudantes de hoje e aos nossos estudantes do futuro, as vidas inspiradoras dos estudantes de ontem”, afirmou.
Para o diretor da FDUC, celebrar estes percursos é também celebrar a própria faculdade.

 

(Texto completo na edição impressa e digital do Diário As Beiras)  

Autoria de:

Patrícia Cruz Almeida

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

06 de dezembro

Opinião - “Arquitetos de Viagens” (1)
06 de dezembro

Opnião - Suicídios
06 de dezembro

Parlamento aprova projeto que clarifica titularidade do ISMT
06 de dezembro

Entidade Intermodal de Coimbra diz que terá bilhete operacional em janeiro

Destaque

Destaque
06 de dezembro às 13h17

“Vidas inspiradoras” marcam Dia da Faculdade de Direito

0 comentário(s)
Destaque
11 de outubro às 16h58

GNR com “dispositivo especial” de segurança para 13 de outubro em Fátima

0 comentário(s)
Destaque
11 de outubro às 10h55

Projeto CuidIn 2.0 quer diminuir sobrecarga dos cuidadores informais

0 comentário(s)