A Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra (FDUC) celebrou ontem o seu Dia, reafirmando a ligação entre gerações, através de um tributo às “vidas inspiradoras” que passaram pelos seus corredores.

A sessão solene decorreu no Colégio da Trindade e ficou marcada por uma homenagem a 12 antigos alunos que chegaram aos mais altos cargos da magistratura nacional e internacional.

Foram distinguidos Alfredo José de Sousa, António Henriques Gaspar, Dulce Neto, Henrique de Araújo, João Cura Mariano, Joaquim Sousa Ribeiro, José Luís da Cruz Vilaça, José Manuel Cardoso da Costa, Lúcio Barbosa, Manuel da Costa Andrade, Rui Manuel Moura Ramos e Vítor Gomes – personalidades que, como sublinhou o diretor da FDUC, Pedro Costa Gonçalves, representam trajetos que “prestigiam a faculdade e inspiram as gerações presentes e futuras”.

Pedro Costa Gonçalves destacou o simbolismo do dia e defendeu a importância de unir professores, estudantes e colaboradores num sentimento de pertença a uma instituição que “une, com laços apertados, as sucessivas gerações por ela vão passando em cada tempo”.

“Quisemos trazer de volta a casa antigos alunos, mostrar a todos, em especial aos nossos estudantes de hoje e aos nossos estudantes do futuro, as vidas inspiradoras dos estudantes de ontem”, afirmou.

Para o diretor da FDUC, celebrar estes percursos é também celebrar a própria faculdade.

