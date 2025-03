Viaduto na Salmanha e variante em Quiaios

O Município da Figueira da Foz vai avançar com a construção de um viaduto com pilares sobre a linha ferroviária, na Salmanha. O processo encontra-se em fase de elaboração do projeto, com um prazo de execução de 120 dias.

Esta infraestrutura rodoviária servirá também os acessos ao futuro pavilhão multiusos, que será construído naquela localidade da freguesia de Vial Verde.

O presidente da câmara defendeu que a obra deve ser suportada pela Infraestruturas de Portugal, pelo menos a maior parte. A empreitada custará entre 1,5 e dois milhões de euros.

