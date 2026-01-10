diario as beiras
Arganil

Vereadores do PS contra demolição da chaminé em Arganil

10 de janeiro de 2026 às 11 h52
Tendo em conta que foi aprovada por maioria (com quatro votos a favor dos vereadores do PSD e três contra do PS), em reunião camarária, a demolição da chaminé da antiga fábrica de resina, localizada no terreno onde está a ser construído o novo Serviço de Urgência Básico (SUB) e Centro de Saúde, os vereadores do PS da Câmara de Arganil emitiram um comunicado onde expressam publicamente “a sua profunda indignação e total discordância” relativamente a esta decisão.
Considerando que se trata de um “golpe severo na memória histórica da vila e uma gestão financeira incompreensível”, os socialistas referem que “a chaminé em causa, que já fazia parte do terreno adquirido para a construção deste centro de saúde, construída em alvenaria de tijolo burro, é mais do que uma estrutura de engenharia, é um elemento icónico do património arquitetónico industrial de Arganil, que perpetua a memória de uma antiga fábrica de resina que ali laborou”. “Estas estruturas são preservadas em todo o país como símbolos de uma era industrial”, sustentam. Os socialistas alertam ainda para “o impacto financeiro negativo desta decisão”, realçando que “a proposta de demolição baseou-se num relatório do Itecons, encomendado pelo próprio empreiteiro da obra, que revela valores preocupantes: a câmara decidiu abdicar de 8.679,68 euros que estavam destinados à reabilitação da estrutura e, em contrapartida, aprovou o gasto de 14.750,00 euros para a sua demolição”.

Leia a notícia completa na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Lurdes Gonçalves

