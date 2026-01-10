Tendo em conta que foi aprovada por maioria (com quatro votos a favor dos vereadores do PSD e três contra do PS), em reunião camarária, a demolição da chaminé da antiga fábrica de resina, localizada no terreno onde está a ser construído o novo Serviço de Urgência Básico (SUB) e Centro de Saúde, os vereadores do PS da Câmara de Arganil emitiram um comunicado onde expressam publicamente “a sua profunda indignação e total discordância” relativamente a esta decisão.

Considerando que se trata de um “golpe severo na memória histórica da vila e uma gestão financeira incompreensível”, os socialistas referem que “a chaminé em causa, que já fazia parte do terreno adquirido para a construção deste centro de saúde, construída em alvenaria de tijolo burro, é mais do que uma estrutura de engenharia, é um elemento icónico do património arquitetónico industrial de Arganil, que perpetua a memória de uma antiga fábrica de resina que ali laborou”. “Estas estruturas são preservadas em todo o país como símbolos de uma era industrial”, sustentam. Os socialistas alertam ainda para “o impacto financeiro negativo desta decisão”, realçando que “a proposta de demolição baseou-se num relatório do Itecons, encomendado pelo próprio empreiteiro da obra, que revela valores preocupantes: a câmara decidiu abdicar de 8.679,68 euros que estavam destinados à reabilitação da estrutura e, em contrapartida, aprovou o gasto de 14.750,00 euros para a sua demolição”.

| Leia a notícia completa na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS