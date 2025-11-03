diario as beiras
Nacional

Ventura pede que ministra da Saúde assuma “responsabilidade política” pelas falhas no setor

03 de novembro às 20 h00
Fotografia: Arquivo

 O presidente do Chega criticou hoje a ministra da Saúde por não assumir responsabilidades políticas pelas falhas no Serviço Nacional de Saúde (SNS), considerando que o Governo responsabiliza toda a gente menos a si próprio.

“Não pode haver mortes de pessoas que estão a contar com o serviço de saúde sem que ninguém seja responsável e que tenhamos um Governo que responsabiliza toda a gente menos a ele próprio”, disse André Ventura em Loulé, no Algarve.

Em declarações aos jornalistas à margem de uma vista ao concelho algarvio, no distrito de Faro, o líder do Chega perguntou quantas mais pessoas “têm de morrer sem atendimento” ou quantos helicópteros têm de ficar sem capacidade de atuação “para que a ministra perceba que é responsável pelo estado em que o país está?”.

“Nós temos hoje um Governo que acha que a responsabilidade é de toda a gente, menos daqueles que efetivamente têm responsabilidade política”, sublinhou.

André Ventura disse já ter visto a ministra da Saúde “aceitar responsabilidade” de outras pessoas por falhas de atendimento do INEM, por nascimentos fora dos hospitais e maternidades e, “agora, até por falhas de informação”. “Só há uma pessoa que nunca assume responsabilidades: é a ministra da Saúde”, realçou.

Questionado se o “pedido de responsabilidade” significa a um “pedido de demissão da ministra da Saúde”, Ana Paula Martins, o líder do Chega foi evasivo na resposta aos jornalistas. Limitou-se a afirmar que a ministra “deve assumir a responsabilidade política” pelo estado da Saúde.

O líder do Chega acusou ainda o Presidente da República de “desaparecer” e não exigir respostas à ministra Ana Paula Martins.

“Todos nós assistimos durante vários anos a um Presidente da República que, em relação a outros ministros e ministras da Saúde, criticava e exigia responsabilidade”, notou, recordando a demissão da antiga ministra da Saúde Marta Temido.

“A doutora Marta Temido demitiu-se na sequência de uma morte num hospital e, agora, temos um Presidente da República que desapareceu porque o Governo é da sua cor política e já acha que não tem de pedir responsabilidade”, sustentou.

Ventura considerou também que “o primeiro-ministro tem de assumir responsabilidades, mas o Presidente da República também tem de chamar à responsabilidade o Governo nesta matéria”.

“Nós temos uma Saúde desastrosa, a cair aos bocados, o Governo vai desinvestir na Saúde neste Orçamento de Estado e as pessoas continuam a morrer. Se o Presidente da República acha que isto não é motivo para chamar a atenção do Governo, não sei, sinceramente, o que será”, concluiu.

André Ventura revelou que a sua deslocação ao Algarve acontece num dia de tomada de posse de vários eleitos do Chega em diversos concelhos como forma de agradecer o crescimento e as vitórias nas eleições autárquicas e legislativas.

“Ainda não tinha tido hipótese estar aqui e agradecer os resultados que tivemos e preparar já as próximas eleições que vamos ter muito em breve, para voltar a ganhar o Algarve e tenho a certeza que isso vai acontecer”, apontou.

Autoria de:

Agência Lusa

